В Ленобласти задержали мужчину, ограбившего 80-летнего пенсионера

Полиция Кингисеппского района задержала 27-летнего уроженца Ставропопольского края, который вынес из квартиры пожилого мужчины 150 тысяч рублей и 100 евро.

Пенсионер обратился в полицию 3 сентября 2019 года. Мужчина заявив о том, что в его квартиру, расположенную в доме №10 по Октябрьской улице города Кингисепп, пробрались неизвестные. Воспользовавшись тем, что потерпевший не мог оказать им никакого сопротивления, злоумышленники забрали все средства, а именно — 150 тысяч рублей и сто евро. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался уроженец Ставропольского края без определенного места жительства.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге раскрыты ограбления ювелирных салонов.