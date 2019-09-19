В Петербурге раскрыта серия ограблений ювелирных салонов на 11 млн рублей

Задержанные осенью прошлого года двое подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон оказались причастны к серии разбоев в Петербурге, а также Новгородской и Ленинградской областях.

Как сообщает региональное управление МВД, в ходе следствия было установлено, что задержанные в октябре 2018 года подозреваемые за грабеж ювелирного магазина в Ломоносове. Тогда они пытались украсть 2,5 млн рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Оказалось, что в период с мая по сентябрь прошлого года они обчистили еще четыре салона с драгоценностями. Общая сумма ущерба составила 11 млн рублей. По всем разбойным нападениям было возбуждено уголовное дело.

У одного из преступников также обнаружили карабин. По факту незаконного хранения оружия было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что задержан злоумышленник, совершивший разбойное нападение на «Связной».