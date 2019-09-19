Задержан злоумышленник, совершивший разбойное нападение на «Связной»

По подозрению в разбое был задержан и изобличен 23-летний иностранный гражданин. Фото: pixabay

По подозрению в разбое был задержан и изобличен 23-летний иностранный гражданин. Фото: pixabay

Правоохранители задержали гражданина одной из стран СНГ, изобличенного в разбойном нападении на салон сотовой связи в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно GazetaSPb, разбойное нападение на сотрудников слона сотовой связи «Связной» на Среднеохтинском проспекте произошло 13 сентября. Неизвестный, угрожая пистолетом, незаконно завладел денежными средствами в сумме 125 тысяч рублей.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление, по подозрению в разбое был задержан и изобличен 23-летний иностранный гражданин, находившийся в Петербурге без регистрации. Отмечается, что задержанный ранее был судим.

Часть похищенного была изъята.

Ранее GazetaSPb сообщала, что неизвестный ворвался с пистолетом в «Связной» и унес 120 тысяч.