Петербуржец ворвался с пистолетом в «Связной» и унес 120 тысяч

На Среднеохтинском проспекте злоумышленник ворвался в магазин электронной техники «Связной», вот только телефоны он брать не стал. Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября, около 4:30.

Мужчина вломился в салон сотовой связи и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник самостоятельно открыл кассу и забрал оттуда все деньги, после он скрылся. Ущерб составил 120 тыс. рублей.

Сотрудники успели нажать на «тревожную кнопку», однако, когда на место прибыли сотрудники правопорядка, злоумышленника уже не было.

Как стало известно GazetaSPb, мужчина ростом около 165 сантиметров был одет во все черное. Он объявлен в розыск.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что после смертельного ДТП возбудили уголовное дело. В результате аварии скончалась 3-летняя девочка.