После смертельного ДТП возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП возбудили уголовное дело
Мужчина получил серьезные травмы в ДТП. Фото: pixabay.com

После смертельного ДПТ на автодороге «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки» в Ленобласти возбуждено уголовное дело.

Трагическая авария произошла утром в воскресенье, 15 сентября, на 13 км автодороги. 43-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. Водитель получил тяжелые травмы, а 3-летняя девочка-пассажир скончалась на месте.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области в отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что водитель угнанного автомобиля смог вернуть свой транспорт. Злоумышленники уже успели сменить номера и вывезти иномарку за пределы города.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп уголовное дело
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