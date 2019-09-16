Безработный петербуржец отобрал свой внедорожник у автоугонщиков

Безработный петербуржец отобрал свой внедорожник у автоугонщиков
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Владелец дорогостоящей иномарки проследил за угонщиками и вернул свой автомобиль. С Land Rover Discovery уже успели снять номера и вывезти машину в Ленобласть.

Инцидент случился в воскресенье, 15 сентября. 38-летний мужчина сообщил в отдел полиции, что ночью от дома №62 по улице Лени Голикова угнали его автомобиль. Безработный владелец оценил машину в 2,3 млн рублей.

Как стало известно GazetaSPb, сотрудники правопорядка смогли отследить путь злоумышленников по уличным камерам видеонаблюдения. В результате мужчина нашел свой автомобиль в Кудрово. Он был припаркован у одного из домов по проспекту Строителей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о госпитализации двух петербургских подростков. Их забрали в воскресенье с разных районов города в тяжелом состоянии.

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