Двое подростков были госпитализированы в тяжелом состоянии в Петербурге

Полиция Северной столицы выясняет обстоятельства госпитализации 17-летних подростков. Оба были доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии в воскресенье, 15 сентбяря.

В Приморском районе около четырех часов ночи был госпитализирован мальчик с острым пероральным отравлением препаратами депримирующего действия. Его забрали с детской площадки около дома №2 по Торжковской улице.

Второго подростка госпитализировали с Красногвардейского района. Она получил ожоги днем в квартире дома дома 66/1 на проспекте Энергетиков. Девочка рассказала, что у нее загорелась рубашка от газовой плиты. Ее доставили в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по двум случаям проводится проверка.

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