Петербурженка чуть не отправила супруга на тот свет, вонзив нож в грудь

В городе Сланцы Ленобласти конфликт между супругами чуть не пришел к трагическому исходу.

Инцидент случился в воскресенье ночью, 15 сентября, на улице Ленина, 30. В результате ссоры, возникшей на почве личной неприязни, женщина вонзила нож в грудь пьяного супруга. В состоянии средней тяжести 34-летний мужчина был госпитализирован.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка изобличили в содеянном и задержали 32-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о конфликте между мужчинами в Петербурге, который довел до госпитализации. На месте был очевидец, который рассказал, что один из участников упал от толчка на асфальт, в результате чего получил серьезные травмы. По факту произошедшего проводится проверка.