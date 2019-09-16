Толчок прохожего довел до госпитализации в Петербурге

Толчок прохожего довел до госпитализации в Петербурге
Полиция устанавливает детали происходящего. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Невском районе Петербурга конфликт с прохожим закончился больницей. Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, около дома №27 на проспекте Большевиков.

В ближайшее медицинское учреждение был доставлен 26-летний житель Архангельской области. Мужчина находился в тяжелом состоянии. Со слов очевидца, на месте происшествия между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них упал и ударился головой об асфальт.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о поножовщине в одной из коммуналок Санкт-Петербурга. Мужчина пришел в гости и во время ссоры ударил хозяина ножом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб полиция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двух мужчин подозревают в хищении денег и смартфона у петербуржца в лифте
У петербурженки загорелась рубашка во время готовки
Толчок прохожего довел до госпитализации в Петербурге
Очевидцы рассказали о массовой драке со стрельбой у Апрашки
ФСБ задержали замначальника судебных приставов
Угроза наводнения миновала: Кронштадтскую дамбу открыли
Петербуржец пришел в гости и отправил хозяина в больницу с ножевыми ранениями
Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Апраксином переулке