Петербуржец пришел в гости и отправил хозяина в больницу с ножевыми ранениями

В Невском районе Петербурга неизвестный утроил поножовщину в коммунальной квартире.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, в одном из домов на проспекте Обуховской Обороны. С места госпитализировали 47-летнего жителя. Мужчина был доставлен в тяжелом состоянии с множественными ранениям. Он признался, что с обидчиком был не знаком.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка задержали и изобличили в содеянном 40-летнего мужчину. Во время ссоры он находился в гостях. В результате совместного распития спиртных напитков, мужчина ударил пострадавшего ножом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о поножовщине на Апраксином дворе.