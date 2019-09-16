Петербуржец пришел в гости и отправил хозяина в больницу с ножевыми ранениями

Петербуржец пришел в гости и отправил хозяина в больницу с ножевыми ранениями
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com/

В Невском районе Петербурга неизвестный утроил поножовщину в коммунальной квартире.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, в одном из домов на проспекте Обуховской Обороны. С места госпитализировали 47-летнего жителя. Мужчина был доставлен в тяжелом состоянии с множественными ранениям. Он признался, что с обидчиком был не знаком.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка задержали и изобличили в содеянном 40-летнего мужчину. Во время ссоры он находился в гостях. В результате совместного распития спиртных напитков, мужчина ударил пострадавшего ножом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о поножовщине на Апраксином дворе.

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Петербуржец пришел в гости и отправил хозяина в больницу с ножевыми ранениями
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