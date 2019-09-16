Бытовой конфликт закончился поножовщиной в Апраксином переулке

Сотрудники правопорядка устанавливают участников, устроивших поножовину в Апраксином переулке Петербурга.

Инцидент случился в субботу, 14 сентября. В отдел поступило сообщение о драке рядом с переулком. На момент прибытия полицейских, там уже никого не было. Однако позже с места госпитализировали двух мужчин с ножевыми ранениями.

Уроженцы одного из среднеазиатских государств рассказали, что они получили ранения от группы неизвестных. В результате розыска сотрудники правопорядка задержали еще несколько граждан.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по городу и области, в отношении задержанных были составлены протоколы. Также возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный вынес из квартиры директора более 2 млн рублей.