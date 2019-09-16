Директора обокрали на 2 млн в Василеостровском районе

В Василеостровском районе Петербурга неизвестный вынес из квартиры директора коммерческой фирмы более 2 млн рублей.

Все произошло в воскресенье, 15 сентября, в одном из домов по Шкиперскому протоку. Злоумышленник проник в квартиру и похитил оттуда 1,8 млн рублей, 800 евро, 1000 долларов, а также ювелирные изделия и травматический пистолет.

Сумма ущерба составила 2 193 000 рублей. Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правопорядка разыскивают причастных к произошедшему.

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