Каршеринг въехал в забор на углу Стачек и Ленинского

Каршеринг въехал в забор на углу Стачек и Ленинского
Водитель автомобиля жив. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня ночью, 16 сентября, в Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля сервиса каршеринга.

Авария случилась на повороте со Стачек на Ленинский проспект. BMW не вписался в поворот и снес забор, в результате чего получил сильные повреждения.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что виновнику придется выплатить крупную сумму за аварию. Информации о состоянии водителя не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что брошенный каршеринг в Купчино заблокировал проезд нескольким автомобилям. Неизвестный водитель бросил иномарку посреди дороги. Объехать автомобиль возможности не было, так как вокруг стояли ограды и насаждения.

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