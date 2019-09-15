Брошенный каршеринг заблокировал проезд шести автомобилям в Купчино

Брошенный каршеринг заблокировал проезд шести автомобилям в Купчино
Автомобиль "Яндекс.Драйва". Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Сегодня утром, 15 сентября, жители Купчино опоздали на работу из-за автомобиля каршеринга, который заблокировал проезд. Неизвестный бросил Renault в тупиковом дворе.

Со слов очевидцев, машина «Яндекс. Драйва» перегородила выезд и въезд во дворе на Витебском проспекте. В результате выехать не могут шесть автомобилей.

Объехать каршеринг водители не могут, так как вокруг насаждения и ограды. В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи советуют вызвать эвакуатор.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в одном из дворов по проспекту Ветеранов прорвало трубу. Очевидцы заявили, что произошедшее напоминает «кофе с молоком».

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