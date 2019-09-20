«Авто Премиум» провел серию уроков ПДД для первоклассников Северной столицы

18 сентября 2019 года по приглашению администрации школы № 482 Выборгского района, и при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» провела уроки по безопасности на дорогах для первоклассников.

18 сентября 2019 около 300 школьников посетили театрализованные уроки безопасности, и в формате интерактивной игры изучили основные знаки и правила дорожного движения. Они узнали, что «парковка» происходит не от слова «парк», а зебра на дороге – это не животное.

Уже двенадцатый сезон подряд группа дилеров «Авто Премиум» организует полезные и познавательные уроки, устраивая для первоклассников настоящее театральное шоу.

В этом году на школьные уроки из Тридевятого королевства прибыла сама Баба Яга. Нарушив все возможные правила парковки, сказочная дама испортила школьную клумбу и сломала волшебную метлу. Ворвавшись в зал, где уже собрались ребята, Баба Яга устроила настоящий переполох. Но воспитанные гости из Чехии – Кристина, Алик и Томик, вместе с первоклассниками занялись ее перевоспитанием.

Вместе со сказочными персонажами дети научились ориентироваться по карте, выучили основные знаки и правила дорожного движения. Для школьников была организована площадка автошколы с мини-автомобилями ŠKODA, а в конце урока каждый ребенок получил в подарок красивый и полезный набор школьных принадлежностей.

По мнению учителей и самих школьников, на таких уроках запомнить правила очень легко, а время пролетает незаметно.

«Нам очень понравился этот урок. Если бы все уроки были такими, в школе всегда было бы весело»,

— говорили ребята, прощаясь с Бабой Ягой, Кристиной, Аликом и Томиком, с которыми они успели подружиться.

«До встречи в следующем году!»,

— прощались с ребятами герои сказок, усаживаясь в автомобиль ŠKODA.

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