Котенок умер на съемках петербургских студентов-режиссеров

Сегодня, 20 сентября, стали известны подробности убийства котенка, который участвовал в студенческих съемках.

О смерти пушистого актера петербурженка сообщила накануне. Она рассказала, что студенты «Института кино и телевидения» купили животное в качестве реквизита. Как сообщили Piter.TV, о случившейся ситуации никто из студентов в ректорат не заявлял.

Также котенка видела и студентка другого вуза. Девушка добавила, что ее соседка по комнате принесла домой питомца, после чего несколько дней он провел на съемках в холодном помещении. Студентка заявила, что за животным не следили и не кормили.

После видимого ухудшения «режиссеры» свозили котенка в ветклинику, где врач сообщил, что у него обезвоживание. Хвостатому пациенту поставили капельницу и сделали необходимые анализы. Врач оставил котенку катер на лапке, потому что на необходимые процедуры животное нужно было возить ежедневно. Через день малыша не стало.

В пятницу студентка института, которая выхаживала котенка, выложила видеообращение. Она рассказала, что пыталась связаться с деканом, но ни соцсети, ни звонки результатов не дали. На связь вышел бывший декан учебного заведения и пообещал, что разберётся с ситуацией.

Девушка отметила, что знает имена предполагаемых «режиссеров», однако озвучивать их не стала.

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