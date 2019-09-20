Смольный готовит льготы для бизнесменов, инвестирующих в хостелы

44 хостела не смогут работать в Петербурге с 1 октября. Фото: unsplash.com

44 хостела не смогут работать в Петербурге с 1 октября. Фото: unsplash.com

Власти Петербурга разрабатывают меры поддержки хостелов. Для бизнесменов, готовых инвестировать в индустрию, планируется ввести дополнительные преференции.

С 1 октября в Петербурге не смогут работать 44 хостела на 770 номеров. Это связано с изменениями в жилищном законодательстве. Для того, чтобы сохранить гостиничную индустрию на прежнем уровне, в городе выставляют на торги новые помещения.

Под создание хостелов по договорам аренды на сегодняшний день переданы 18 нежилых хостелов. Еще четыре будут выставлены на торги до конца года.

«Проработайте дополнительно существующий перечень адресов под хостелы с тем, чтобы затраты инвесторов были минимальными», — поручил вице-губернатор Олег Марков.

Он отметил, что необходимо ускорить поиск новых помещений и проработать преференции для инвесторов.

Хостелы, в частности, необходимы для приема болельщиков Евро-2020 в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в следующем году под создание хостелов передадут 17 помещений.