Власти Петербурга ищут помещения под хостелы

В Петербурге 17 июля состоятся торги по помещениям для хостелов. Фото: pixabay.com

В Петербурге 17 июля состоятся торги по помещениям для хостелов. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Петербурга Олег Марков поручил коллегам в течение месяца дополнить перечень объектов и земельных участков, которые можно использовать под хостелы.

В Петербурге состоялось заседание рабочей группы по развитию гостиничной инфраструктуры Петербурга. Правительство города ищет решение, которое позволит принимать туристов в гости, с учетом нового закона о хостелах.

За последнее время в городе под создание хостелов передано 16 объектов. Три из них уже приступили к работе.

До конца 2019 года планируется передать под развитие гостиничной инфраструктуры 8 объектов, в следующем году — еще 17.

«Ближайшие торги по помещениям для хостелов состоятся 17 июля», — уточнили в аппарате вице-губернатора.

Напомним, согласно обновленному законодательству, в России запрещено размещение хостелов в жилых помещениях.

Ранее предприниматели из сферы гостиничного бизнеса создали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили его отложить новый закон о хостелах.