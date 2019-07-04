Владельцы хостелов в Петербурге просят у Путина отсрочку

Ответа от властей Санкт-Петербурга предприниматели не получили. Фото: Pixabay
Ответа от властей Санкт-Петербурга предприниматели не получили. Фото: Pixabay

Предприниматели из сферы гостиничного бизнеса создали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Ответа от властей Санкт-Петербурга они не получили.

Авторами петиции являются: Ассоциация малых гостиниц Петербурга, Гильдия малых средств размещения, Лига хостелов и бизнес-ассоциация «Опора России». Они просят отложить новый закон о хостелах, в связи с тем, что не владельцы не успевают перевести помещения из жилого фонда в нежилой.

Однако в администрации Санкт-Петербурга говорят о том, что владельцы хостелов даже не пытаются совершить перевод, так как заявления поступают в единичном количестве.

Предприниматели объяснили, что в данном вопросе множество сложностей. Помимо требований к отдельному входу, им нужно получить согласие соседей дома и прочее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Газпром» хочет реконструировать оранжереи Таврического сада.

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