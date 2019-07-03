«Газпром» хочет реконструировать оранжереи Таврического сада

Таврический сад. Фото: vk.com/tavricheskysad
Таврический сад. Фото: vk.com/tavricheskysad

О своем желании также изъявил холдинг Ginza Project, который уже предоставил концепцию проекта.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета по инвестициям Санкт-Петербурга. «Газпром», говорится в сообщении, подал заявку на участие в проекте. Компания готова внести 1, 7 миллиардов рублей на реконструкцию оранжереи Таврического сада.

Напоминаем, что холдинг Ginza Project тоже имеет планы на полуразрушенные объекты. Он хотел построить там общественное пространства, где будут зимний сад, концертный зал, детская площадка и многое другое. Там же планировали устроить общественный огород, где петербуржцы могли бы выращивать фрукты, ягоды и овощи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Гостиный двор обещают реконструировать. К слову, на Гостином дворе уже ведутся работы – там реставрируют дворовые фасады, передает КГИОП. Как много времени понадобится на то, чтобы их закончить, не сообщается.

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