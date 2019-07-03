Гостиный двор обещают реконструировать

Уже приступили к ремонту фасада. Фото: Metagazeta.ru / Анатолий Трофимов
Уже приступили к ремонту фасада. Фото: Metagazeta.ru / Анатолий Трофимов

К работам на объекте уже приступили.

Об этом стало известно, 3 июля, сообщает «Метагазета». Уточняется, что реконструировать здание будут постепенно, так что Гостиный двор закрывать на период ремонта не станут. На данный момент у владельца недостаточно денег, чтобы привести объект в порядок полностью – универмаг приносит прибыли в пять раз меньше, чем необходимо затратить на ремонт – 300 миллионов рублей. Ситуация ухудшается еще и тем, что за 2018 год выручка упала почти на 10 миллионов рублей. Пока непонятно, какие задумки 2014 года будут реализованы – тогда «Студии 44» хотела сделать паркинг, выставочный центр, ресторанную линию и многое другое.

К слову, на Гостином дворе уже ведутся работы – там реставрируют дворовые фасады, передает КГИОП. Как много времени понадобится на то, чтобы их закончить, не сообщается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что кронштадтский «Доковый мост» вернули на место восстановленным.

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