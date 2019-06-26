Кронштадтский «Доковый мост» вернули на место восстановленным

В Кронштадте завершаются работы по капитальному ремонту «Докового моста» через канал Петра Великого.

Вчера установили пролет моста через канал Петра Великого. Андрей Краснобаев, пресс-секретарь Администрации Кронштадтского района Петербурга, сообщил, что на следующей недели будут проводиться испытания данного моста на качество сборки. Движение для автомобилей и пешеходов планируют открыть начале июля.

Мост был построен из корабельной стали в середине XIX века, до этого момента он ни разу не ремонтировался. Конструкции моста из металла защитили от коррозии, а деревянные защитили от гниения.

Также специалистами были укреплены устои моста, гранит облицовки отреставрировали. Конструкции моста соединили заклепками, как это и было до реставрации — 163 года назад сварки еще не существовало.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в середине недели трассу “Кола” перекроют из-за разводки моста. “Там будет проходить пропуска негабаритного судна представителями ОАО “РЖД”, — сообщают в ведомстве.