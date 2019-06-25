В середине неделе трассу “Кола” перекроют из-за разводки моста

ФКУ Упрдор “Северо-Запад” просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Фото: ФКУ Упрдор “Северо-Запад”
ФКУ Упрдор “Северо-Запад” просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Фото: ФКУ Упрдор “Северо-Запад”

Переправа будет закрыта на два часа.

ФКУ Упрдор “Северо-Запад” сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 “Кола” в среду, 26 июня, в течение двух часов будет полностью закрыта для движения автомобилей.

Закроют движение в связи с разводкой моста через реку Свирь с 08:50 до 10:50.

“Там будет проходить пропуска негабаритного судна представителями ОАО “РЖД””, — сообщают в ведомстве.

ФКУ Упрдор “Северо-Запад” просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что реверсивное движение введут на путепроводе КАД из-за ремонта.

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