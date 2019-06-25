Реверсивное движение введут на путепроводе КАД из-за ремонта

Работы в Ломоносовском районе начнутся сегодня и займут неделю.

Дорожные службы собираются ровнять путепровод над КАД Санкт-Петербурга в районе деревне Горбунки, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 25 июня в понедельник. Из-за работ пропускную способность на путепроводе ограничат.

Работы в Петербурге займут неделю — с 25 июня по 2 июля. На путепроводе введут реверсивное движение, а скорость ограничат до 50км/ч. Для проезда останется две полосы — по одной в каждом направлении. Знаки и световая сигнализация помогут разобраться в ситуации на месте.

Работы на 90-ом км внутреннего кольца КАД Петербурга проведет подрядчик “Зеленый город”. Они будут идти круглосуточно, передают в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге обсудили как снизить смертность на дорогах.