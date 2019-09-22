Саудовская Аравия расценит атаку Ирана на НПЗ как акт войны

Эр-Рияд намерен расценить атаку на нефтяные объекты в качестве "акта войны". Фото: pixabay

Эр-Рияд намерен расценить атаку на нефтяные объекты в качестве "акта войны". Фото: pixabay

Эр-Рияд намерен расценить атаку на нефтяные объекты в качестве «акта войны», если нападение производилось с иранской территории, сообщает госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

По словам аль-Джубейра, власти полностью уверены, что беспилотники и ракеты, которые участвовали в нападении на их нефтяные объекты, были иранского производства. Министр добавил, что Тегеран в ответственности как минимум за это.

Адель аль-Джубейр добавил, что если окажется, что атака был произведена с иранской территории, Эр-Рияд расценит это как «акт войны».

Глава МИД Саудовской Аравии отметил, что войны никто не хочет; ситуацию постараются решить мирно, без войны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Саудовская Аравия предоставит доказательства причастности Ирана к атакам на нефтезаводы.