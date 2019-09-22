В смерти юной петербурженки на турецком курорте обвиняют родителей

На сегодня в Турции было зафиксировано 88 случаев гибели россиян. Фото: GazetaSPb

На сегодня в Турции было зафиксировано 88 случаев гибели россиян. Фото: GazetaSPb

Сотрудники правоохранительных органов считают, что взрослые плохо следили за девочкой.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на отца погибшей 12-летней Алисы из Санкт-Петербурга. Андрис заявил, что турецкая сторона обвиняет семью в трагичной гибели ребенка. Они, мол, не усмотрели за ребенком, что и стало причиной инцидента. Теперь помимо администраторов отеля могут обвинить во всем родителей петербурженки.

«Дело начинает приобретать интересный оборот. В Турции виновными второй степени признаны мы оба – не смотрели за ребёнком»,

– рассказал мужчина.

Пока что официальных обвинений не предъявлено.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что названа причина частных смертей россиян в Турции. Большая часть российских туристов погибают в Турции из-за чрезмерного потребления алкоголя и невнимательности за рулем.