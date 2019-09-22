Названа причина частных смертей россиян в Турции

Названа причина частных смертей россиян в Турции
Отдельным поводом для беспокойства являются беременные женщины. Фото: GazetaSPb

Большая часть российских туристов погибают в Турции из-за чрезмерного потребления алкоголя и невнимательности за рулем. Такое мнение выразил генсекретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

Он рассказал, что в России увеличивается количество несчастных случаев в ДТП с российскими отдыхающими. А также добавил, что в Турции граждане забывают о безопасности, так как привыкли, что на пешеходных переходах на родине они защищены.

Другая частая причина трагических инцидентов – алкоголь. Сергей Макаров призвал исключить употребление спиртосодержащих напитков в дневное время. Как сообщают «РИА Новости», он также отметил, что отдельным поводом для беспокойства являются беременные женщины, которые отправляются отдыхать на последних сроках беременности.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пострадавших отдыхающих на ужине в Турции. Повар устроил вечернее шоу, в результате чего россиян облили горящим маслом.

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