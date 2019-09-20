В Турции российских детей повар облил горящим маслом

В Турции отдыхающих туристов облили горящим маслом. Инцидент произошел на курорте Кестель в отеле Club Paradiso.

Среди пострадавших оказались два мальчика из Екатеринбурга, в возрасте 3 и 10 лет. Их отец рассказал, что отдыхающие пострадали от шоу повара, их восемь человек. Он также добавил, что у сыновей ожоги второй и третьей степени.

Как сообщает портал E1, все произошло во время финального ужина. Повар допустил ошибку, в результате чего горящее масло полилось на людей. Отель оплатит все лечение, а также взял вину за случившееся на себя.

Ранее в GazetaSPb сообщали об еще одной травме туристов в Турции. Россияне пострадали во время полета на парашюте. Туристы летели за катером, когда трос оборвался.