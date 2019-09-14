Российские туристы пострадали в Турции во время полета на парашюте

Два российских туриста пострадали в Анталье на юге Турции. Несчастный случай произошел во время занятий парасейлингом — полетом на парашюте за катером.
В субботу, 14 сентября, около 17:30 канат, соединяющий парашют с катером, по неизвестным причинам оборвался. Туристов сильным порывом ветра отбросило в сторону берега на пальмы.
В результате падения они получили травмы различной степени тяжести, пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Турции.
Состояние одного из туристов, как отметили в генконсульстве, остается крайне тяжелым. Информация о здоровье второго не поступала.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 14 сентября в горах Армении в результате нападения медведя погиб польский турист. Его спутница госпитализирована.