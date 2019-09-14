Медведь загрыз в горах Армении польского туриста

Медведь загрыз в горах Армении польского туриста
Медведь напал на туристов в Армении. Фото: pixabay.com

Польский турист 1986 года рождения погиб 14 сентября в результате нападения медведя. Он и его подруга совершали восхождение на гору Арагац в Армении.

Днем в службу спасения обратилась гражданка Польши. Женщина сообщила, что на неё и её друга напал медведь. На место происшествия вылетели спасатели и врачи медицинского центра»Эребуни».

Обнаружить пострадавших им удалось спустя два часа, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Врачи констатировали смерть мужчины.

Женщина была госпитализирована и доставлена в медицинский центр города Аштарак в 20 километрах от Еревана. Информация о её состоянии не поступала.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тверской области медведь растерзал 12 лошадей депутата Сергея Веремеенко. Животное, по словам парламентария, забрело на его коноферму.

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