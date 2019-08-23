В Тверской области медведь растерзал 12 лошадей местного депутата Госдумы

Депутата просят организовать работу фермы так, чтобы животные не гибли. Скриншот: @dpt_veremeenko/ Instagram

Депутата просят организовать работу фермы так, чтобы животные не гибли. Скриншот: @dpt_veremeenko/ Instagram

Депутат Госдумы из Тверской области Сергей Веремеенко рассказал в своем Instagram-аккаунте о медведе, который забрел на его конеферму и убил дюжину лошадей.

«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с Конефермой. Будьте осторожны!», — написал Веремеенко.

В комментариях к публикации депутат рассказал, что раньше за лето медведи убивали по две лошади, однако за последние несколько дней от лап хищников погибли 15 лошадей.

Пользователи в комментариях недоумевают, как пастухи не заметили это происшествие и почему на конеферме нет электро пастуха от медведей. Депутата просят организовать работу фермы так, чтобы животные не гибли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несколько десятков голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке.