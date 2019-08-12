Несколько десятков голодных медведей заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Медведи, привычные к изобилию рыбы в это время года, находятся там в ожидании пищи. Фото: pixabay

Медведи, привычные к изобилию рыбы в это время года, находятся там в ожидании пищи. Фото: pixabay

Туристический маршрут в Южно-Камчатском заказнике пришлось закрыть из-за нашествия 70 голодных медведей.

Как сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, в Южно-Камчатском заказнике дирекция заповедника приостановила действие маршрута на реке Хакыцин по причине небезопасной обстановки, связанной с крупным скоплением голодных медведей на побережье реки, вдоль которой проходит туристическая тропа маршрута «Загадки Хакыцина».

В сообщении отмечается, что на участке берега реки, протяженностью четыре километра, одновременно наблюдается около 70 взрослых особей. Медведи, привычные к изобилию рыбы в это время года, находятся там в ожидании пищи. На минувшей неделе один из хищников атаковал группу ученых — он кинулся на них из кустов с расстояния пять метров, однако в последний момент рванул в другую сторону.

Эксперты добавили, что если проблема с наполнением нерестилищ нерки не разрешится, то туристические программы в бассейне Курильского озера закроют.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Нового Девяткино бегает медведь.