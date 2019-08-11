У Нового Девяткино бегает медведь

Житель Ленобласти рассказал, что встретил хищника в Капральевом парке.

Житель Нового Девяткино заявил, что увидел в Капральевом парке медведя. Животное могло забрести в окрестности через леса Ленобласти, уверен мужчина.

Медведя заметили вечером в субботу 10 августа недалеко от заброшенного военного полигона и развилки Капральева ручья. Житель Ленобласти считает, что грибники и просто любители свежего воздуха могут оказаться в опасности.

Пользователи соцсети восприняли сообщение мужчины с долей скептицизма: молодой человек не представил фотографий, объяснив, что снимки медведя — последнее, о чем думал в тот момент. Новость вызвала интерес жителей Всеволожского района Ленобласти. “Ничего удивительного, — пишет пользователь Дмитрий Г., — просто в Мурино живой медведь”.

На случай, если читателям выпадет случай встретить в Новом Девяткино медведя, ранее GazetaSPb cообщила, что бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае