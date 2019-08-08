Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.

В связи с обнаружением пропажи женщины, на ее поиски отправились добровольцы из отряда «Лига Спас». Бабушка была найдена более чем через сутки, на половину ушедшей в илистое дно. В нескольких метрах от берлоги нашли ведро с грибами.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на отряд «Лига Спас», женщина была найдена по непохожему на животный рыку. Когда жительницу вызволяли из трясины, спасители заметили бродившего медведя, но животное испугалось приехавшего автомобиля и скрылось.

В настоящее время женщина находится в больнице в состоянии сильного стресса.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленинградской области медведь перебежал дорогу прямо перед автомобилем.