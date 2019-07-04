В Ленобласти медведь перебежал дорогу прямо перед машинами (видео)

На трассе в Лодейнопольском районе машинам едва удалось не столкнуться с перебегавшим дорогу медведем.

Сегодня утром, 4 июля в группе «Ленинградская область» соцсети «ВКонтакте» очевидец выложил видеозапись, снятую камерой видеорегистратора, на которой заметно как косолапый хищник перебегает дорогу между ехавшими навстречу друг другу фурой и легковушкой.

Водитель легкового автомобиля съехал на обочину после того как медведь уже перебежал, видимо для того чтобы перевести дух и успокоиться.

Ранее в социальных сетях автомобилисты нередко сообщали о перебегающих дорогу диких животных, но медведь в такой новости появился впервые.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Фрунзенском районе случилось очередное ДТП с велосипедистом. Участниками аварии стали автомобиль и велосипедист. Подробностей ДТП нет, но автор поста уверяет, что машина «задела» человека на двухколесном транспорте. На фотографии заметно, что на место приехала карета скорой помощи.