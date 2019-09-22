В Калининском районе горел Chevrolet

Автомобиль тушили восемь человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось вечером 22 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а позже информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Пожар произошел на Светлановском проспекте недалеко от дома номер 112. Неожиданно загорелся автомобиль «Шевроле». Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия и приняли ликвидировать возгорание – в процессе были задействованы восемь человек и две единицы спецтехники. Они справились с пламенем довольно быстро. В МЧС уточняют, что информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной инцидента – не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в смерти юной петербурженки на турецком курорте обвиняют родителей. Сотрудники правоохранительных органов считают, что взрослые плохо следили за девочкой. Пока что официальных обвинений не предъявлено.