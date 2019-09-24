Завод «Тиккурила» может оставить петербуржцев без жилья

Финский завод по производству красок «Тиккурила» пытается вернуть санитарно-защитную зону своего завода на Охте. В случае возвращения к прежним размерам, территория может «накрыть» один из домов ЖК «ЗимаЛето».

В ходе выездного заседания Комиссии по экозащите населения ЗакСа Петербурга, финский производитель в очередной раз заявил, что не намерен переносить завод. Более того, компания продолжит пытаться восстановить санитарно-защитную зону (СЗЗ) предприятия в прежних границах, сообщает АБН.

Все дело в том, что вплоть до 2016 года территория СЗЗ располагалась на 150 метрах по всему периметру завода. Позже ее сократили до 40 метров с западной стороны, и в это же время «Сэтл Сити» начал строить там ЖК «ЗимаЛето».

«Тиккурила», в свою очередь, заявляет, что СЗЗ была сокращена незаконно, компания намерена добиваться справедливого решения по этому поводу. Отмечается, что компания не дала ответа на вопрос издания, попадет ли корпус «Сэтл Сити» в СЗЗ, если ее все-таки расширят.

Эксперт считает, что если «Тиккурила» заново разработает СЗЗ, то кто-то должен будет расселить дом и, соответственно, заплатить за его расселение. А в случае, если компания докажет, что сокращение зоны произошло незаконно, то корпус ЖК признают самостроем. Второй вариант станет проблемой как для жильцов, так и подрядчика.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургская компания нарушила закон при приеме на работу экс-судебного пристава.