Завод «Тиккурила» может оставить петербуржцев без жилья

Завод &#171;Тиккурила&#187; может оставить петербуржцев без жилья
«Тиккурила» продолжит добиваться восстановления

Финский завод по производству красок «Тиккурила» пытается вернуть санитарно-защитную зону своего завода на Охте. В случае возвращения к прежним размерам, территория может «накрыть» один из домов ЖК «ЗимаЛето».

В ходе выездного заседания Комиссии по экозащите населения ЗакСа Петербурга, финский производитель в очередной раз заявил, что не намерен переносить завод. Более того, компания продолжит пытаться восстановить санитарно-защитную зону (СЗЗ) предприятия в прежних границах, сообщает АБН.

Все дело в том, что вплоть до 2016 года территория СЗЗ располагалась на 150 метрах по всему периметру завода. Позже ее сократили до 40 метров с западной стороны, и в это же время «Сэтл Сити» начал строить там ЖК «ЗимаЛето».

«Тиккурила», в свою очередь, заявляет, что СЗЗ была сокращена незаконно, компания намерена добиваться справедливого решения по этому поводу. Отмечается, что компания не дала ответа на вопрос издания, попадет ли корпус «Сэтл Сити» в СЗЗ, если ее все-таки расширят.

Эксперт считает, что если «Тиккурила» заново разработает СЗЗ, то кто-то должен будет расселить дом и, соответственно, заплатить за его расселение. А в случае, если компания докажет, что сокращение зоны произошло незаконно, то корпус ЖК признают самостроем. Второй вариант станет проблемой как для жильцов, так и подрядчика.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургская компания нарушила закон при приеме на работу экс-судебного пристава.

ЖК "ЗимаЛето" завод охта тиккурила
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Народная закроется на четыре дня для трамваев
Пассажиру «Победы» пришлось заплатить 480 тысяч за курение на борту
Большинство россиян провели летний отпуск дома и на даче
В доходном доме на Зверинской сбили историческую плитку
В индийском чае в Петербурге нашли живую муху-горбатку
Сбербанк откроет сервис по продаже авто
Россиян предупредили о росте цен на машины в 2020 году
На КАД грузовик сбил водителя пострадавшей в ДТП машины