Сотрудники ГИБДД поймали более 350 лихачей за выходные в Петербурге

По итогам рейда к административной ответственности за превышение скорости привлекли 369 водителей легковых авто. Фото: Baltphoto

По итогам рейда к административной ответственности за превышение скорости привлекли 369 водителей легковых авто. Фото: Baltphoto

В минувшие выходные, в ходе профилактической операции, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 369 петербургских водителей легковых авто.

Специализированный рейд с целью профилактики нарушений скоростного режима проводился сотрудниками правоохранительных органов 21 и 22 сентября, сообщает ГУ МВД по Петербургу. Полицейские «ловили» нарушителей на участках дорог в местах концентрации ДТП с помощью радиолокационных измерителей скорости движения транспортных средств «Бинар».

По итогам рейда к административной ответственности за превышение скорости привлекли 369 водителей легковых авто. За повторное нарушение к ответственности были привлечены три человека.За превышение скорости были остановлены также пять водителей автобусов и 17 водителей большегрузов.

Всем нарушителям выписан штраф. Общая сумма штрафов с вынесенных постановлений составили 250 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ГИБДД будет отслеживать нарушителей в автоматическом режиме в Петербурге.