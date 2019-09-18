ГИБДД будет отслеживать нарушителей в автоматическом режиме в Петербурге

Работа по фиксации нарушений требований дорожных знаков «Остановка запрещена» с использованием автоматических мобильных комплексов начнется 23 сентября в Калининском районе.

Госавтоинспекция совместно с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» с 23 сентября начнет работу по обнаружению нарушителей требований дорожных знаков в Калининском районе.

Собственники автомобилей, которые осуществили стоянку/остановку в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена» и зафиксированы мобильными комплексами в автоматическом режиме, будут привлекаться к административной ответственности. За подобное нарушение им грозит штраф в 3 тысяч рублей.

Сейчас на улицах Калининского района проводится тестирование. Штрафовать будут только тех автовладельцев, чьи нарушения были зафиксированы после полуночи 23 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что банкроты получат возможность не выплачивать штрафы ГИБДД.