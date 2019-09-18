Банкроты получат возможность не выплачивать штрафы ГИБДД

Гражданам РФ, прошедшим процедуру банкротства, обнулят долги по штрафам и налогам. Законопроект уже рассмотрен правительственной комиссией.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заявил, что процедура банкротства физических лиц предусмотрена для помощи гражданам, попавшим в тяжелую ситуацию. Его слова приводит издание «Российская газета».

По словам Груздева, во время процедуры банкротства россиянин проходит довольно жесткую проверку своего имущественного состояния. С гражданина, который уже прошел эту процедуру и стал банкротом, могут списать все возможно в счет погашения долгов, однако его освободят от уплаты оставшейся части долга.

Отмечается, что за год в РФ процедуру банкротства прошли 411,8 тыс. человек, освобожденные от долгов на общую сумм 153,7 млрд рублей. По данным ФНС, в период с 2012 по 2018 год в стране увеличилось число банкротств компаний на 40%, это связывают с российской политикой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Минэкономразвития предлагает снизить стоимость банкротства физлиц.