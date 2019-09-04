Минэкономразвития предлагает снизить стоимость банкротства физлиц

В скором времени в России может упасть стоимость процедуры банкротства. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин рамках Восточного экономического форума.

Как рассказал Орешкин, сейчас Министерство экономического развития РФ вносит предложение, чтобы стоимость банкротства для физического лица упала с 200 до 10 тысяч рублей. Его слова приводит Business FM. Министр подчеркнул, что оказавшиеся в трудной ситуации заемщики должны проходить процедуру банкротства.

По словам министра, банкротство будет отражаться на будущем кредитном профиле заемщиков и все будут понимать, что они однажды не справились с выплатой долгов. Также чиновник указал на ответственность банков, которые должны смотреть кому выдают кредиты.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Минэкономразвития РФ допустили переход на четырехдневную рабочую неделю.