В Минэкономразвития РФ допустили переход на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращенную рабочую неделю повлечет за собой снижение уровня зарплаты и производительности. Фото: pixabay

Переход на сокращенную рабочую неделю повлечет за собой снижение уровня зарплаты и производительности. Фото: pixabay

Министр экономического развития Максим Орешкин допустил перспективу перехода на «четырехдневку» и назвал главные условия перехода.

Орешкин заявил в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме, что для осуществления перехода на четырехдневную рабочую неделю для начала необходимо обеспечить высокую зарплату и производительность труда.

По его словам, работники смогут поддержать новый формат рабочей недели только при выполнении этих двух условий. Министр отметил, что большинство россиян сейчас думает, что переход на сокращенную рабочую неделю повлечет за собой снижение уровня зарплаты и производительности. Поэтому он считает, что для начала необходимо решить эти две задачи, и лишь после этого обсуждать переход.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Медведев рассказал про условия перехода на четырехдневную рабочую неделю.