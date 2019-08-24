Медведев рассказал про условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на «четырехдневку» произойдет не скоро и с сохранением уровня зарплаты. Сам переход он назвал «нормой».

Об этом он рассказал на встрече с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Медведев считает, что если ранее переход с шестидневной на пятидневную рабочую неделю считался нормой, то и сейчас произойдет также. По его словам, развитие производительных сил поспособствует введению четырехдневной рабочей недели.

По его словам, переход на новый график будет производиться постепенно, учитывая потребности как работников, так и работодателей. Кроме того, переход должен будет сопровождаться ростом производительности труда, а зарплата сотрудников не должна измениться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Медведев сообщил о возможной перспективе четырехдневной рабочей недели.