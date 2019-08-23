Медведев сообщил о возможной перспективе четырехдневной рабочей недели

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход жителей России на сокращенную рабочую неделю возможен.

На встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным премьер-министр рассказал, что о нововведениях в трудовом законодательстве стоит задуматься. Речь шла об удаленном труде, гибком графике, а также о перспективе четырехдневной рабочей недели.

Медведев отметил, что при переходе на новую систему работы нужно учитывать не только интересы работника, но и работодателя. Кроме того нововведение должно сопровождаться увеличением производительности и сохранением настоящих зарплат.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что большинство россиян поддержало инициативу работать на один день в неделю меньше.