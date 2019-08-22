Половина россиян поддержала инициативу Медведева о 4-дневной рабочей недели

Около половины опрошенных поддержали инициативу председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о введении четырехдневной рабочей недели. Мнение россиян узнал сервис SuperJob.

В поддержку инициативы проголосовали 49% респондентов. Против выступил 31%. Примерно 20% опрошенных затруднились с ответом.

Третий выходной россияне планируют тратить на время с семьей и детьми (33%), дополнительную работу (20%), отдых (16%), самообразование и изучение языков (15%), домашние дела (7%), активный отдых (7%), хобби и личные дела (4%), посещение врачей (2%) и культурные мероприятия, поездки и чтение (2%).

Всего в опросе приняли участие 1 тыс. 600 человек. Все они, как отмечает SuperJob, представители экономически активного населения.

Напомним, Дмитрий Медведев поручил Министерству труда до 30 сентября 2019 года дать оценку возможности введения четырёхдневной рабочей недели. В отчете должны быть отражены последствия для экономики и общественные настроения.