ВТБ профинансирует на 5,4 млрд рублей две стройки RBI в Петербурге

Банк ВТБ подписал соглашения с Группой RBI о финансировании двух строящихся объектов в Петербурге с использованием счетов эскроу на общую сумму 5,4 млрд рублей. Деньги будут направлены на возведение элитного ЖК Futurist и апарт-отеля Studio Moskovsky.

В рамках соглашений банк открыл RBI возобновляемые кредитные линии на 4,2 млрд и 1,2 млрд рублей на каждый из объектов соответственно, сообщается на сайте ВТБ. Срок их действия продлится до 2023 года.

Сдача объектов намечена на четвертый квартал 2021 года. ЖК Futurist построят в Петроградском районе. Комплекс включает семь камерных жилых корпусов и общественно-культурное пространство, которое разместят на территории Левашовского хлебозавода.

Апарт-отель Studio Moskovsky возводят в Московском районе. Вместимость его составит 357 номеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что RBI может построить жилой комплекс на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко.