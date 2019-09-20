Группа RBI построит ЖК рядом с университетом им. Бонч-Бруевича в Петербурге

Группа RBI работает в Петербурге и Ленобласти с 1993 года. Фото: pixabay.com

Группа RBI работает в Петербурге и Ленобласти с 1993 года. Фото: pixabay.com

На перекрестке проспекта Большевиков и улицы Крыленко в Петербурге могут построить 30 тыс. квадратных метров жилья. Инициативу выразил девелопер RBI.

Группа приобрела 3,7 га земли, которая расположена на пр. Большевиков, дом №22, корпус 1, литера А. Как сообщили РИА Новости, участок достался за 472 млн рублей.

Организация отметила, что в планах компании возвести на месте жилье комфорт-класса, обеспеченное необходимой социнфраструктурой. Дома будут построены рядом с университетом им. Бонч-Бруевича

Группа RBI работает в Петербурге и Ленобласти с 1993 года под брендами RBI и «Северный город».

Ранее в GazetaSPb сообщали об эвакуации в университете имени проф. М.А. Бонч-Бруевича.