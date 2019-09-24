Пассажиры девять часов не могут вылететь в Симферополь из Пулково

Самолет авиакомпании Red Wings, выполняющий рейс из Петербурга в Симферополь, 24 сентября вылетит с опозданием. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Покинуть Петербург самолет должен был в 16:20 по местному времени. Однако затем время отправления сдвинулось на девять часов. Из Пулково пассажиры вылетят только в 1:20 ночи. Причины задержки не уточняются.

Помимо этого, в Пулково задерживается рейс авиакомпании «Россия» в Москву. Отправиться в столицу пассажиры должны были в 21:25. Новое время вылета — 22:00.

С задержкой в почти 4,5 часа Петербург покинет самолет, выполняющий ночной рейс авиакомпании Red Wings а Даламан. Время отправления перенесли с 3:55 часов на 8:20 утра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Петербурга в Лондон.