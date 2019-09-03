Лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Петербурга в Лондон

Лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Петербурга в Лондон
Первый вылет состоится 1 октября. Фото: pixabay.com

Прямые рейсы из Лондона в Санкт-Петербург станут доступны авиакомпанией Wizz Air UK. Пользоваться прямыми перелетами клиенты компании смогут уже этой осенью.

Первый вылет состоится 1 октября. Самолет направится в аэропорт Лутон, который находится в 48 км от столицы Великобритании. Оттуда до центра Лондона можно добраться на поезде или автобусе примерно за 30 минут.

В компании также отмечают, что перелеты будут осуществляться ежедневно. Улететь из Северной столицы в Лондон можно будет за 30 евро. Самолет вместит около 230 пассажиров.

Ранее в GazetaSPb сообщали о столкновении самолетов в московском аэропорту Шереметьево. Воздушные судна задели друг друга крыльями.

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Лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Петербурга в Лондон
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