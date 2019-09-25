Возбуждено уголовное дело по факту «минирования» школы на Большевиков

В Петербурге по факту ложного сообщения о грозящей опасности в Невском районе возбудили уголовное дело.

Сообщение о том, что корпус школы на проспекте Большевиков заминирован, поступило на телефон одного из преподавателей учебного заведения примерно в половину четвертого дня 24 сентября. Она сразу сообщила об этом в полицию. Правоохранители установили владельца номера, с которого пришло сообщение.

В «заминированной» школе провели эвакуацию школьников и работников. Сотрудники правоохранительных органо по результатам проведенной проверки не обнаружили подозрительных предметов.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают преступника.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургские школы «заминировали» анонимы из Сан-Франциско.